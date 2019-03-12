Бывший охранник Ахмата Кадырова найден мёртвым. Три года он жаловался на пытки и угрозы во владимирской колонии

Бывший сотрудник службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова найден мёртвым во владимирской колонии №6. О смерти Аюба Тунтуева, который ранее жаловался на пытки в ЕСПЧ, рассказала в «Фейсбуке» пресс-секретарь проекта «Правовая инициатива» Ксения Бабич со ссылкой на адвоката Тагира Шамсудинова.

В последний раз адвокат якобы навещал Тунтуева два месяца назад, а 12 марта защитник позвонил в ИК-6, где ему сказали, что заключённый погиб — свел счеты с жизнью, — и бросили трубку. Шамсудинов уже выехал в колонию. Уточняется, что последние два года бывший охранник Ахмата Кадырова провёл в одиночной камере, куда его посадили за нарушения дисциплины.

В 2008 году Аюба Тунтуева приговорили к 24 годам по делу о теракте в чеченском селе Знаменское (тогда во время взрыва заминированного автомобиля погибли 14 человек, в основном военнослужащие). В начале 2017 года суд добавил ему еще 11 месяцев за нападение на десантников Псковской дивизии в феврале 2000-го.

Во владимирскую колонию Тунтуев был переведён в 2015 году. После этого он начал жаловаться на угрозы и пытки. По словам заключённого, ему угрожали сексуальным насилием, чтобы он в конечном счёте признался в террористических преступлениях начала нулевых.