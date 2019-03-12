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Авто
12.03.2019 17:23
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Секретарь Совбеза призывает ужесточить наказание за грубые нарушения ПДД. Вплоть до уголовного

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании 12 марта призвал строго наказывать злостных нарушителей ПДД, в том числе он предложил ввести уголовную ответственность за грубые нарушения.

По словам Патрушева, почти 90% аварий происходят именно из-за нарушений ПДД водителями, в том числе нетрезвыми, передает «Росбалт» со ссылкой на «Интерфакс». «Пьяная» езда и агрессивное вождение особенно опасны и чаще всего приводят к серьезным ДТП, в которых гибнут люди», – отметил глава Совбеза.

Он также считает, что нужно ужесточить требования к уровню подготовки водителей и в целом повышать культуру вождения и правовое сознание граждан, а основам ПДД обучать с самого детства. Систематические и грубые нарушения ПДД должны жестко пресекаться сотрудниками ГИБДД, а нарушителей нужно серьезно наказывать – вплоть до уголовной ответственности.

 

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