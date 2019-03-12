Недвижимость
Казармы лейб-гвардии Павловского полка на Марсовом поле превратят в гостиницу. В проект вложат не менее 5 млрд рублей
Смольный и банк «Санкт-Петербург» в рамках международной выставки коммерческой недвижимости MIPIM 2019 в Каннах подписали соглашение о приспособлении под гостиницу исторического здания на Марсовом поле, 1, литера А. Об этом 12 марта сообщил комитет по инвестициям.
Подписи под документом поставили вице-губернатор Эдуард Батанов и старший вице-президент банка Владимир Скляревский. Предполагается, что стоимость проекта составит не менее 5 млрд рублей. В рамках приспособления казарм под гостиницу здание оснастят современной инженерией.
Кредитному учреждению предстоит выполнить работы как за счет собственных, так и привлеченных средств до 2023 года.
Справка:
Здание казарм Павловского полка построено в 1821 году. После революции пустовало, в 1928-м было отдано энергетическим предприятиям Советского союза. «Ленэнерго» размещалось в казармах до 2005 года, ему на смену пришла «ТГК-1».
В 2010-м здание передали компании «Плаза лотос групп» братьев Зингаревичей. Амбициозный план постройки пятизвездочного отеля к Чемпионату мира-2018 не был реализован, сроки сместили на неопределенное время. Проект проходил длительное согласование, так как казармы являются федеральным памятником. Осенью 2018 года стало известно, что историческое здание перешло банку «Санкт-Петербург».
Международная выставка коммерческой недвижимости MIPIM 2019 проходит с 1990 года и является авторитетной деловой и экспозиционной площадкой в Европе. Санкт-Петербург принимает участие в MIPIM уже в двадцать первый раз.