Казармы лейб-гвардии Павловского полка на Марсовом поле превратят в гостиницу. В проект вложат не менее 5 млрд рублей

Смольный и банк «Санкт-Петербург» в рамках международной выставки коммерческой недвижимости MIPIM 2019 в Каннах подписали соглашение о приспособлении под гостиницу исторического здания на Марсовом поле, 1, литера А. Об этом 12 марта сообщил комитет по инвестициям.

Подписи под документом поставили вице-губернатор Эдуард Батанов и старший вице-президент банка Владимир Скляревский. Предполагается, что стоимость проекта составит не менее 5 млрд рублей. В рамках приспособления казарм под гостиницу здание оснастят современной инженерией.

Кредитному учреждению предстоит выполнить работы как за счет собственных, так и привлеченных средств до 2023 года.