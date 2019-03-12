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Происшествия
12.03.2019 16:59
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«Исполнено красиво, но ситуация страшная»: камера поймала «трюк» с тройным падением на гололёде

В жизни бывает точнее, ярче и жёстче, чем в кино. Чтобы сделать такой ролик, как получился у камеры наружного наблюдения в центре Петербурга, на Манежной площади, профессионалам потребовалось бы много часов и опытные каскадёры.

15 секунд в стиле Чарли Чаплина демонстрируют, что такое гололёд.

Сначала поскользнулась женщина (видно, как сильно она ударилась головой), а потом синхронно, будто в танце, – мужчина и девушка, поспешившие ей на помощь.

«Исполнено красиво, но ситуация страшная»: камера поймала «трюк» с тройным падением на гололёде

Видео выложено 12 марта в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Приводится даже неофициальная статистика, собранная, вероятно, с помощью той же камеры видеонаблюдения: «На Манежной площади за день упало 17 человек».

«Надо ж вот так: пережить зиму, чтоб травмироваться в марте! – пишут петербуржцы в комментариях к посту. – Исполнено красиво, но ситуация страшная». Многие делятся своими историями падения на скользких дорогах. «Что смешного, у меня после зимы остались на память пластина и 9 винтов», – рассказывает один из подписчиков.

Сильная гололедица наблюдается в Петербурге после выходных, когда на смену оттепели пришло похолодание. В целом за нынешнюю суперснежную зиму число пострадавших, должно быть, исчисляется тысячами: цифры городская администрация не называет, последний раз статистику озвучили в начале января. Тогда за несколько дней, с 30 декабря по 8 января, из-за гололеда в Петербурге травмы получили 385 человек. Сразу после этого врио губернатора Александр Беглов извинился перед пострадавшими. Теперь же в Смольном ищут следы снегоуборочного саботажа.

Несмотря на то, что на календаре весна, видеоурок «Фонтанки» по безопасности на льду остаётся актуальным. Учитесь правильно падать.

 

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