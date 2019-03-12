Мобильный оператор Tele2 на 100% перейдет к Ростелекому

Операторы «Ростелеком» и Tele2 договорились о создании единой группы с выручкой в 500 млрд рублей. Вместе они станут одной из крупнейших компаний на рынке.

«Мы вместе с нашими партнёрами завершили работу по согласованию базовых условий по модели консолидации 100% долей Tele2 "Ростелекомом" и переходим к формальным процедурам», – заявил журналистам 12 марта глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

При этом он подчеркнул, что Tele2 продолжит работу как независимая дочерняя компания. Останется прежним и менеджмент.

До этого момента «Ростелеком» владел 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ – 50%, Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40%, и 10% принадлежат банку «Россия» Юрия Ковальчука. Ранее «Ведомости» рассказывали, что госкомпания согласовала такую сделку с акционерами Tele2.

Как писала «Фонтанка», Tele2 анонсировал размещение более 2 млрд рублей инвестиций в развитие сети в Петербурге и Ленобласти. Средства пойдут на расширение покрытия и увеличение скорости мобильного Интернета.