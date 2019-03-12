Суд изменил ответчика в иске Резника. За слова о сдаче Ленинграда фашистам будет отвечать лично Беглов

Невский районный суд Петербурга 12 марта начал рассматривать иск депутата Максима Резника о защите чести и достоинства в связи с высказыванием о сдаче Ленинграда фашистам. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», судья Елена Игумнова удовлетворила ходатайство истца о замене ответчика — Александр Беглов будет отвечать лично, а не как врио губернатора.

Исковое заявление о защите чести и достоинства подано к Василию Романову, журналисту и учредителю СМИ «Мы можем.ру», и врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову. В иске Максим Резник просит признать не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство распространенные ответчиком указанные в иске сведения.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в аналогичном иске Максима Резника к врио губернатора Александру Беглову и правительству Петербурга. Адвокаты Смольного настаивали на том, что врио губернатора не является надлежащим ответчиком в этом случае. В рамках рассмотрения иска в Невском районном суде представитель Резника попросила заменить ответчика и указать Александра Беглова лично, убрав должность. Ходатайство было удовлетворено. Ответчик, тем не менее, как и в прошлый раз, в суд не явился.

Напомним, что Резник просит признать не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство слова: «Сегодня (23 января 2019 г.) опять там (в Заксобрании) один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город (Ленинград) фашистам», а также то, что «Резник М. Л. сошел с ума».

«Указанные сведения порочат честь и достоинство Резника Максима Львовича, так как противоречат его убеждениям, гражданской позиции, свидетельствуют о якобы совершенном им нечестном, неэтичном поступке, безусловно осуждаемом обществом», – написано в иске.