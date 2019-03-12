Линия атмосферного фронта близко. К Петербургу подбирается снегопад

Непростые погодные условия в конце рабочего дня обещает петербуржцам туча, уже накрывшая Кронштадт и наступающая на остальные районы города. В эпицентр фронта город угодит в ближайшие часы.

Приближение снегопада 12 марта демонстрирует карта осадков Гидрометцентра. Ветер гонит фронт со стороны Ладожского озера. Туча уже накрыла Всеволожский и Выборгский районы Ленобласти, зацепила Кронштадт и к шести часам вечера обещает накрыть весь город.

скриншот страницы сайта meteoinfo.ru

По данным синоптиков, на Петербург будет сыпаться по одному, а местами и по три миллиметра осадков в час. Особую интенсивность прогнозируют северным районам города и юго-западу Ленинградской области. Также снежно сейчас в Новгородской области. Как следует из сервиса Flightradar24, самолёт авиакомпании S7 предпочёл заложить вираж, чтобы миновать непогоду.

11 марта в Смольном отчитались о 2 метрах снега, которые вывалились на город с октября, и сообщили, что расслабляться пока рано. По оценкам комитета по благоустройству, сегодня Петербургу досыплет ещё сантиметров семь осадков.