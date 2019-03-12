Петербург украсят к «Алым парусам» за 1,3 млн рублей

Городской центр рекламы и праздничного оформления ищет подрядчика для украшения центральных улиц Петербурга к празднику петербургских выпускников «Алые паруса». Информация об этом 12 марта появилась на сайте госзакупок.

Флагами России и баннерными растяжками с символикой «Алых парусов» украсят Невский проспект, Дворцовую, Адмиралтейскую, Университетскую набережные, Адмиралтейский проспект, стрелку Васильевского острова, набережную Кутузова и Московский проспект.

Максимальная цена контракта составит 1,28 млн рублей, за эти деньги исполнитель должен развесить и после праздника демонтировать декоративные элементы. Центр принимает заявки на участие в конкурсе до 20 марта, аукцион проведут спустя пять дней.

Напомним, проведение «Алых парусов» в этом году наметили на 22 июня. Депутат городского парламента Денис Четырбок обратился в Смольный с просьбой перенести мероприятие на другой день, чтобы оно не совпало с трагической датой — днем памяти и скорби.