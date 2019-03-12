В ЖК 4YOU у «Звездной» началось оформление собственности

«Аквилон Инвест»

1 очередь жилого комплекса 4YOU от строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Московском районе, прошла процедуру кадастрового учета. Двум жилым корпусам и подземному паркингу под ними присвоен кадастровый номер: 78:14:0007691:19480.

Два дома первой очереди жилого проекта 4YOU были введены в строй в конце прошлого года, сейчас застройщик уже передает ключи дольщикам. Домам, объединенным подземным паркингом, присвоен единый полицейский адрес: Среднерогатская улица, дом 12, корпус 1, строение 1.

Как сообщили в компании «Аквилон Инвест», заселение 1 очереди началось с середины февраля, к началу марта уже около четверти дольщиков получили ключи, в доме вовсю идут ремонтные работы и подготовка к новоселью. Сейчас, после того, как дом поставлен на кадастровый учет, будущим жильцам предстоит еще один важный шаг – оформление недвижимости в собственность.

В «Аквилон Инвест» отметили, что из 782 квартир в первой очереди сейчас осталось всего четыре свободных по цене от 4,7 млн рублей, а также машиноместа в подземном паркинге. Помимо этого, продажи идут во 2-ой, 3-ей и 4-ой очереди проекта. Два корпуса второй очереди застройщик планирует сдать в конце этого года, 3-ю и 4-ю – в конце 2020 года. Стоимость квартир начинается от 2,57 млн рублей. Дорога от домов до метро «Звездная» составит порядка 15 минут пешком.

Квартиры передаются владельцам с так называемой «белой» отделкой, уже максимально подготовленные под ремонт: стены и потолок выровнены и оштукатурены, проведены все инженерные сети, поставлены розетки и выключатели, входные двери. У клиентов также есть возможность заказать полную чистовую отделку в двух вариантах: «Ваниль» (светлый интерьер) и «Шоколад» (темно-коричневые оттенки).

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru

ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru

ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru

ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru