Почти шесть тысяч человек в английском городке пришли на помощь мальчику, которому требуется пересадка костного мозга

Около шести тысяч жителей английского города Вустер сдали анализы на типирование, чтобы войти в число потенциальных доноров костного мозга для тяжелобольного ребёнка.

Пятилетнему Оскару Сакселби-Ли, который с семьёй живёт в Вустере, в декабре 2018 года поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз» (ALL), сообщается на портале thelondoneconomic.com. Он уже перенёс 20 процедур переливания крови и курс химиотерапии. Однако для борьбы с ALL требуется более агрессивная терапия. Данный вид лечения возможен только при условии трансплантации стволовых клеток. Врачи дали всего три месяца на то, чтобы найти донора костного мозга.

Родители обратились за помощью, и на призыв с готовностью откликнулись горожане. В минувшую субботу, 9 марта, на тестирование пришло 1090 человек, а неделей раньше таковых было 4855 – все они отстояли очередь под проливным дождём. Отмечается, что среди пришедших были замечены мэр города и член парламента Вустера.

Теперь остаётся надеяться, что специалистам удастся найти донора для Оскара.

Отмечается, что до сих пор рекорд по привлечению доноров костного мозга во время одной акции в Британии составлял 2200 человек. Об этом рассказали организаторы типирования из благотворительной организации DKMS. По их словам, раньше им не приходилось видеть столь массового желания стать донорами, как в Вустере.