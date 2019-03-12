Ради торжества права. В Госдуме предложили по-новому отсчитывать срок действия скидки на штрафы ГИБДД

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вводящие новую точку отсчета срока действия 50-процентной скидки на уплату административных штрафов. Документ опубликован 12 марта в базе данных Госдумы.

Законопроект предлагает отсчитывать 20-дневный срок, в течение которого можно уплатить штраф со скидкой в 50%, не со дня вынесения постановления, а со дня его вступления в законную силу. Это даст водителям возможность обжаловать спорные штрафы, не опасаясь лишиться скидки в случае неудачи.

По мнению авторов законопроекта, скидка стала эффективным инструментом, стимулирующим нарушителей уплачивать штрафы вовремя, однако возникают случаи, когда водители ради гарантированной скидки оплачивают штрафы даже по сомнительным и спорным постановлениям. Поскольку судьи, рассматривая аналогичные дела, могут выносить противоположные решения, автомобилисты предпочитают оплатить 50% штрафа, чем лишиться скидки, если обжаловать его не удастся.

«Таким образом, кроме стимулирования своевременной оплаты штрафа, эта норма закона стимулирует соглашаться со спорным постановлением, даже если с указанным в нем нарушением водитель не согласен. Такое положение противоречит принципам торжества права, на которых должно строиться правовое государство», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также документ учитывает случаи, когда копия постановления о назначении штрафа, направленная заказным письмом, доходит до адресата уже после истечения двадцатидневного срока. Тогда этот срок может быть восстановлен по ходатайству нарушителя судьей, органом или должностным лицом, вынесшими постановление.