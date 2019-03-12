Бегает, отжимается, крутит велосипед. Жена Мамаева довольна его хорошей формой в «Бутырке»
Жена Павла Мамаева навестила арестованного футболиста в «Бутырке». Алана записала в блокнот спортивные достижения мужа в СИЗО: сколько он отжимается и бегает.
Небольшое интервью супруга Мамаева дала днем 12 марта телеканалу «360». Она с удовлетворением отметила, что полузащитник «Краснодара» – в хорошей спортивной форме благодаря ежедневным тренировкам.
«Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед...» – отметила Алана Мамаева, листая свои записи.
Жена футболиста добавила, что не хочет делать никаких прогнозов о финале дела.
«Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании… счастья. Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет», — отметила она.
В отличие от Мамаева, у зенитовца Александра Кокорина не все гладко со здоровьем. У него болит травмированная нога, руководство ФСИН считает, что это связано исключительно с малоподвижным образом жизни спортсмена. Впрочем, «Зенит» не теряет надежды на допуск к спортсмену врача клуба.
Справка:
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы "Пекин" напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.