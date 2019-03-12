Бегает, отжимается, крутит велосипед. Жена Мамаева довольна его хорошей формой в «Бутырке»

Жена Павла Мамаева навестила арестованного футболиста в «Бутырке». Алана записала в блокнот спортивные достижения мужа в СИЗО: сколько он отжимается и бегает.

Небольшое интервью супруга Мамаева дала днем 12 марта телеканалу «360». Она с удовлетворением отметила, что полузащитник «Краснодара» – в хорошей спортивной форме благодаря ежедневным тренировкам.

«Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед...» – отметила Алана Мамаева, листая свои записи.

Жена футболиста добавила, что не хочет делать никаких прогнозов о финале дела.

«Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании… счастья. Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет», — отметила она.

В отличие от Мамаева, у зенитовца Александра Кокорина не все гладко со здоровьем. У него болит травмированная нога, руководство ФСИН считает, что это связано исключительно с малоподвижным образом жизни спортсмена. Впрочем, «Зенит» не теряет надежды на допуск к спортсмену врача клуба.