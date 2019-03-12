«Его слова укладываются в рамки российских законов». Пресс-секретарь Кадырова прокомментировал конфликт между главой чеченского парламента и блогером

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов отреагировал на скандал вокруг конфликта между главой парламента республики Магомедом Даудовым и блогером Тумсо Абдурахмановым. Об этом 12 марта сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, Даудов, которого в СМИ называют «правой рукой Кадырова», ранее якобы пригрозил «кровной местью» блогеру из-за высказываний про первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Абдурахманов назвал отца нынешнего главы республики «предателем чеченского народа».

«Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов совершенно справедливо и обоснованно заявил, что Тумсо Абдурахманову придется ответить за свои клеветнические высказывания в адрес первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В то же время люди, которые перевели его заявления, сделанные на чеченском языке, на мой взгляд, умышленно исказили суть и содержание выступления Магомеда Даудова, заменив выражение "ответить" или "призвать к ответу" на слова о кровной мести. Я убежден, что это сделано умышленно. Магомед Даудов никакого намека на кровную месть в своем выступлении не делал», – заявил Каримов.

Он подчеркнул, что, согласно традициям, кровная месть объявляется только за убийство человека. А Абдурахманову Даудов якобы просто заявил, что «за клевету нужно ответить».

«Я считаю, что его слова и его выступление были объективны, заявление было совершенно справедливым, укладывается в рамки российских законов и не нарушает ни Конституцию, ни Уголовный кодекс, ни какие-либо другие нормативные акты», – уточнил Каримов.

Отметим, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сказал, что не в курсе заявления Даудова, но подчеркнул, что в правовом поле понятия «кровная месть» не существует.