Российские профессионалы уделали всех на Универсиаде. Медальный зачет выигран с отрывом почти в сотню наград
Зимняя Универсиада для сборной России завершилась полной и безоговорочной победой. Отрыв от второго места в общем медальном зачете составил 98 наград.
Российские спортсмены выиграли 112 медалей, 41 из которых золотая, 39 — серебряных, 32 — бронзовые.
Южная Корея, занявшая вторую строчку, набрала всего 14 медалей (6, 4, 4), у ставшей третьей Японии — 13 (5, 4, 4).
О том, каким образом сборной России удалось добиться такого превосходства на Универсиаде, читайте в материале «Фонтанки».