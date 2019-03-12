На Измайловском коммунальщики избавились от плюща-долгожителя. Жители говорят, что он полз по брандмауэру 40 лет

Жители Адмиралтейского района Петербурга жалуются на коммунальные службы, которые «ретиво и безжалостно» избавились от многолетнего растения. Прижившийся на глухой стене плющ сочтён помехой порядку на придомовой территории.

Как 12 марта сообщил «Фонтанке» читатель по имени Гаврила, в доме 18 по Измайловскому проспекту он живёт с рождения и как минимум с 1980 года помнит увитую плющом стену во дворе. По его словам, за растением присматривали, даже натянули тросы, чтобы стебли дотянулись до крыши.

В первый день весны сотрудники в форме с эмблемой ЖКС №1 Адмиралтейского района скинули со стены ещё не зазеленевшие ветки и «безжалостно, с ретивым удовольствием вырубили до корней». Возмущённые варварством горожане обратились в районную администрацию, с которой якобы разведение плюща было согласовано. Газовщики, чья труба проходит в стене, по словам жильцов, претензий к зелени также не предъявляли.

Ответ пришёл за подписью заместителя главы района Алексея Степанова. В письме сказано, что расправиться с растением пришлось из-за санитарных требований, а управляющей компании теперь поручено усилить контроль за содержанием домовладений.

Фото: предоставил Гаврила Игнатович

«Фонтанка» направила запрос в администрацию с просьбой уточнить, чем именно лианы на брандмауэре нарушили санитарные требования.