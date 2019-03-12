Взять и запретить. ФСБ нашла экстравагантный способ остановить волну минирований в Петербурге

Тонким подходом к разоблачению электронных террористов, замучивших Петербург эвакуациями, отличилась ФСБ. Она составила список из сорока адресов, с которых отправлялись анонимки, и потребовала у операторов связи прекратить пересылку поступающих с них писем.

Список «казненных» чекистами ящиков опубликовал 12 марта telegram-канал «ЗаТелеком». В нем встречаются ставшие широко известными в Петербурге адреса с упоминанием Владимира Путина, Алексея Навального, Кремля, ФСБ. Очевидно, список уже устарел. В нем нет Барака Обамы, хотя он тоже популярный персонаж.

ФСБ требует от операторов связи поставить заглушку на перечисленные ящики независимо от используемого домена.

Второе требование спецслужбы — заблокировать вообще всю корреспонденцию, которая уходит с ящиков, зарегистрированных на защищенных почтовых сервисах protomnmail.com и mailfence.com. Ими электронные террористы тоже охотно пользовались.

Активность ФСБ связана не столько с гигантским ущербом, сколько с Универсиадой в Красноярске, следует из опубликованного в Сети письма чекистов руководству МТС. Податель обращения, «начальник Центра ФСБ Михаил Юрьевич Михайлов», сообщает об обострении оперативной обстановки в России и просит перекрыть доступ к 26 сетевым адресам, которые использовались для массового распространения заведомо ложных сообщений о теракте, чтобы «обеспечить безопасность проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске».

В письме упомянут ущерб от массовых эвакуаций в январе. Он, по подсчетам силовиков, составил 500 млн рублей. Сообщения о бомбах в ТЦ, школах, административных зданиях рассылались по всей России.