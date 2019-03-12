Хорошие новости от «КВС» для военнослужащих

ГК «КВС»

Банк «РОССИЯ» аккредитовал 7 корпус ЖК «Новое Сертолово» по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА».

Кредит предоставляется военнослужащим – участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 г.

Теперь военнослужащие могут оформить кредит на приобретение жилья по процентной ставке от 9,5%. Сумма кредита по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» составляет – от 300 тыс рублей до 2 417 000 рублей. Первоначальный взнос – от 20% от стоимости квартиры (в качестве первоначального взноса учитывается сумма накопительных взносов, указанная в Свидетельстве о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа. Внесение собственных средств Заемщика допускается по желанию Заемщика). Срок кредитования – от 12 до 240 месяцев (до достижения заемщиком 45 лет).

Подробнее с уcловиями ипотечного кредитования по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» можно ознакомиться на сайте https://abr.ru

Микрорайон «Новое Сертолово» – масштабный проект комплексного освоения территории ГК «КВС». Квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту.

АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)