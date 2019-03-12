Банду уток в Кудрово возглавила ондатра Зоя. Люди умасливают зверя арахисом
Водоплавающий грызун поселился в водах реки Оккервиль в Кудрово. Местные жители назвали хвостатую компаньонку уток Зоей.
Об этом «Фонтанке» рассказала горожанка Александра 12 марта. По её словам, ондатра обитает на берегу Оккервиля в районе пересечения Ленинградской и Центральной улиц. «Объединилась в банду с местными утками и организовала пост на выходе из Кудрово», — добавила Александра.
Людей ондатра не боится. Чтобы обеспечить безопасный проход для двуногих, зверя подкармливают неочищенным арахисом.
В природных условиях ондатры предпочитают водные растения, зимой основу их рациона составляют корневища и мелкая речная живность.
Ондатра не впервые внедряется в утиное сообщество в окрестностях Петербурга. В ноябре прошлого года грызун отвоёвывал у пернатых булку в Кронштадте.