Банду уток в Кудрово возглавила ондатра Зоя. Люди умасливают зверя арахисом

Водоплавающий грызун поселился в водах реки Оккервиль в Кудрово. Местные жители назвали хвостатую компаньонку уток Зоей.

Об этом «Фонтанке» рассказала горожанка Александра 12 марта. По её словам, ондатра обитает на берегу Оккервиля в районе пересечения Ленинградской и Центральной улиц. «Объединилась в банду с местными утками и организовала пост на выходе из Кудрово», — добавила Александра.

Фото: читтельница "Фонтанки" Александра

Людей ондатра не боится. Чтобы обеспечить безопасный проход для двуногих, зверя подкармливают неочищенным арахисом.

В природных условиях ондатры предпочитают водные растения, зимой основу их рациона составляют корневища и мелкая речная живность.

Ондатра не впервые внедряется в утиное сообщество в окрестностях Петербурга. В ноябре прошлого года грызун отвоёвывал у пернатых булку в Кронштадте.