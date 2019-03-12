Центробанк выпустил 2 миллиона пятаков с Крымским мостом

Центробанк отметил пятую годовщину присоединения Крыма к России выпуском пятирублёвой памятной монеты. Об этом 12 марта сообщает сайт ЦБ.

Оборотную сторону пятака украшают изображение моста над Керченским проливом и обновлённая карта России, с присоединённым к ней полуостровом. Монета выпущена тиражом в 2 млн.

Фото: Центральный банк России

Масштабное строительство Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, стартовало в 2016 году. Его автодорожная часть была открыта в мае 2018-го в присутствии Владимира Путина. Движение большегрузов было запущено в октябре. Строительство железной дороги через пролив пока продолжается, и не без казусов. 4 октября один из пролётов упал в воду, это было объяснено неисправным домкратом.

Стоимость Крымского моста – 227,9 млрд руб., подрядчик проекта получил контракт на 222,4 млрд руб. В качестве генподрядчика выступает ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Компания была выбрана без конкурса из-за отсутствия конкурентов. Новый мост – самый протяжённый в России, его длина составляет 19 километров.