«Смогут поплевывать на американцев». Оборонные предприятия хотят спасать заказами на строительство газопроводов и электростанций

Правительство России предложило оборонным предприятиям осваивать заказы топливно-энергетического комплекса. Об этом12 марта пишет РБК со ссылкой на источник в аппарате отвечающего за оборонную промышленность вице-премьера Юрия Борисова.

Предприятия ВПК смогут конкурировать с производителями оборудования для энергетиков, уверены чиновники. Необходимость искать новые рынки сбыта для производственных мощностей ВПК возникла из-за того, что «времена большого гособоронзаказа с высокой рентабельностью заканчиваются», пересказывает источник слова вице-премьера.

У компаний ТЭК многотриллионные инвестпрограммы, и оборонные предприятия могут переориентироваться на этот рынок. Компании сферы ТЭК, в свою очередь, получат свободу действий на фоне санкций и, цитирует источник, «смогут поплевывать на американцев», с 2014 года вводящих санкции и ограничивающих поставки оборудования для нефтегазовых проектов.

Инициатива правительства впервые обсуждалась с участием руководства самих предприятий еще 6 февраля. Вице-премьеры Юрий Борисов и курирующий ТЭК Дмитрий Козак свели вместе представителей «Ростеха», «Роскосмоса», «Росатома», «Роснефти», «Газпрома», «Россетей» и «Интер РАО». Чиновники связывают инициативу с прошлогодним поручением президента Владимира Путина увязать диверсификацию ВПК с инвестпрограммами естественных монополий и госкорпораций.

Гособоронзаказ должен начать сокращаться с 2022 года, в то время как Минэнерго оценивает ежегодные инвестиции компаний ТЭК в 3,5 трлн рублей. При этом правительство намерено поддерживать предприятия ВПК еще и налоговыми льготами, ссылаются источники на обещания вице-премьера Дмитрия Козака.

Для действующих программ строительства газопроводов и энергомощностей действуют требования к локализации, замещению иностранного оборудования российским. Причем «процент локализации» с годами должен расти — по ряду программ до 100%. Минпромторгу и Минэнерго поручено разработать специальные ключевые показатели эффективности при использовании оборудования, поставляемого ВПК. При этом Минэнерго обещает поддержку госбанков. По итогам переговоров госбанки, по словам чиновников, готовы кредитовать предприятия ВПК под ставку на один-два процентных пункта ниже от текущей.

Источники «Фонтанки» на рынке петербургских изготовителей оборудования для ТЭК уверяют, что давно готовы к появлению конкурентов в лице предприятий ВПК. «Сначала, когда два года назад прозвучала инициатива обязать оборонку выпускать до 50% гражданской продукции к 2030 году, — мы напряглись, – рассказывает гендиректор одной из компаний. – А трезво рассудив, выдохнули: предприятия с хорошими инженерными кадрами, как в Петербурге, спокойно смогут выдерживать конкуренцию».