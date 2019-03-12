«Союз-ФГ» заняла место на старте. Роскосмос показал фото вывода ракеты-носителя на площадку

Ракета-носитель «Союз-ФГ», которая доставит на орбиту корабль «Союз МС-12», установлена на стартовую площадку космодрома Байконур. Фото процесса опубликованы в официальном твиттере Роскосмоса 12 марта.

Старт назначен на 22:14 по московскому времени 14 марта. Стыковка корабля с Международной космической станцией должна произойти 15 марта в 04:07.

📸 Фотографии вывоза ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем #СоюзМС12 — https://t.co/LL82EzJNt2



Запуск запланирован 14 марта в 22:14 мск. В российской научной программе – более полусотни биологических, биотехнологических, геофизических и медицинских экспериментов pic.twitter.com/hLHcVdLdwx — РОСКОСМОС (@roscosmos) 12 марта 2019 г.

В экспедиции примут участие космонавт Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Напомним, Овчинин и Хейг летели на МКС в октябре 2018 года, но полёт закончился аварией и катапультированием экипажа. Официальной причиной неудачи стало повреждение датчика во время сборки ракеты на Байконуре. В итоге один из боковых блоков первой ступени ударил после отделения во вторую ступень, в результате чего сработала аварийная система эвакуации.

Также 12 марта в Роскосмосе рассказали о начинке для сверхтяжёлой ракеты «Союз-5» («Иртыш») – двигателе РД-171 МВ. Он создан на НПО «Энергомаш», его тепловая мощность составляет 27 млн киловатт, «что сравнимо с мощностью крупной гидроэлектростанции». Первые испытания ракеты с самым мощным двигателем назначены на 2022 год.