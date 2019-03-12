Порт Выборга планирует запустить водные «маршрутки» в Петербург и развивать водное сообщение с Финляндией

В морском порту Выборга к 2020 году планируют реконструировать пассажирский терминал и открыть маршрут в Приморск и Санкт-Петербург для водных такси. Об этом 12 марта «Фонтанке» рассказал первый заместитель генерального директора стивидорной компании порта Выборга ООО «Порт Логистик» Анатолий Шабалин.

«В сезон летней навигации 2019 причалы продолжит обслуживать ФГУП «Росморпорт». ООО «Порт Логистик» планирует взять причалы в управление и стать оператором в следующую пассажирскую навигацию, то есть в мае 2020 года. В данный момент ведётся подготовка к развитию инфраструктуры», – сообщил Шабалин. Компания отремонтирует находящийся в её собственности пассажирский павильон с кабинами паспортного контроля. По словам представителя «Порт Логистик», подрядчик пока не выбран, размер инвестиций не раскрывается.

Сейчас пассажиров принимает один причал, в будущем планируется задействовать три-четыре, в том числе, для обеспечения приема и оформления документов для маломерных яхт.

Летом между Выборгом и финской Лаппеенрантой по Сайменскому каналу курсирует только одно круизное судно — теплоход «Карелия» вместимостью около 200 пассажиров (размер судов на линии Выборг – Лаппеенранта ограничен требованиями на Сайменском канале).

Пассажиропоток порта Выборга в сезон летней навигации составляет около 26 тысяч человек. «В 2020-м мы надеемся как минимум сохранить навигацию, и, может быть, увеличить, – сказал Шабалин. – Мы проводили встречи с мэрами финских городов и операторами, в ноябре 2018 года гендиректор «Порт Логистик» Ольга Ансберг обсуждала развитие водного пассажирского сообщения с министром транспорта Финляндии [Анне Бернер]. Желание сотрудничать и развивать международное пассажирское сообщение есть».

Более перспективным, по мнению оператора порта, является идея водного такси в Петербург через Приморск. На других причалах есть возможность принимать суда с большей вместимостью, до 300 человек. На данном этапе, по словам Шабалина, разрабатывается концепция и ведутся переговоры с потенциальными круизными операторами.

По данным пресс-службы губернатора Ленобласти, прорабатывается техническая возможность приема паромов класса RO-PAX, выбран проектный институт для проработки плана модернизации портовых мощностей и выбора современного, экологичного способа перевалки балк-грузов. Несколько причалов ООО «Порт Логистик» намерено взять в аренду для увеличения грузооборота.

Напомним, с июня 2018 года в Выборге не работает международный морской пункт пропуска для маломерных судов и яхт. Причиной закрытия называется несоответствие причальной инфраструктуры нормам безопасности. Вопрос оборудования причалов в морском порту ФГКУ «Росгранстрой» обещал решить к началу навигации 2019 года.

Как заверили в администрации Ленобласти 12 марта, «работа по решению вопроса по оформлению маломерных судов в Выборге ведётся». Руководство порта предложило «компромиссное решение об организации такого оформления на базе существующего морского пункта пропуска, с учетом требований транспортной безопасности, а также создание необходимой инфраструктуры для оформления маломерных судов на вход и выход (без выхода экипажа яхт на территорию порта)».

Зарегистрированное в Петербурге ООО «Порт Логистик» – единственный стивидор порта Выборг. Занимается перевалкой генеральных, насыпных и навалочных грузов, химических наливных грузов, принимает пассажирские суда.

В конце прошлого года он стал владельцем инфраструктурных объектов порта, которые ранее принадлежали обанкротившемуся ООО «Портовое оборудование». ООО «Порт Логистик» на 100% принадлежит петербургскому ООО «Порт Выборг». Основные владельцы последнего – три малоизвестных физических лица в долях 40/40/20%. В 2017 году, по данным СПАРК, выручка компании составила 538 млн рублей, чистая прибыль — около 76 млн рублей. В 2018 году грузооборот порта вырос в сравнении с 2017-м на 25%, до 1,9 млн тонн.