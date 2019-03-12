Совбез оценил борьбу МВД с «манипулированием сознанием подростков» в социальных сетях

Проводимая профилактическая работа позволила почти на 20% снизить число преступлений, совершенных несовершеннолетними в группах. Об этом 12 марта рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В МВД России активизирована деятельность рабочей группы по выработке дополнительных мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием несовершеннолетних через социальные сети. Решены вопросы направления в 2019 году несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, в лагеря военно-патриотической направленности», – цитирует заявление Патрушева ТАСС.

Он также отметил усилия Роскомнадзора в вопросе фильтрации запрещенного контента. Секретарь Совбеза рассказал и о том, что в учебных заведениях установлены специальные контент-фильтры на технике, которые закрывают доступ к вредной информации.

«В целом проводимая профилактическая работа позволила снизить почти на 18% количество групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также на 20% – количество преступлений, совершенных ими в группе совместно со взрослыми», – резюмировал Николай Патрушев.

По его мнению, в дальнейшем необходимо разработать проект закона о государственной молодежной политике.