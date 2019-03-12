Госдума дала право на отсрочку от армии тем, кому 18 лет исполняется ещё в школе

Юношам, которые достигают призывного возраста ещё в школе, дали возможность не отвлекаться от учёбы на армию. Соответствующий законопроект Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении, сообщает 12 марта «Интерфакс». Во втором чтении инициатива была поддержана депутатами 7 марта.

Закон устраняет пробел, когда молодые люди, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, не могли получить отсрочку от призыва для обучения в бакалавриате. Теперь ей смогут воспользоваться и студенты программ среднего профобразования.

Отсрочку от армии на год впредь могут получать и слушатели подготовительных отделений ВУЗов, которые проходят подготовку очно за бюджетный счёт при условии поступления в год получения среднего общего образования.

«Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», – отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.