Начались продажи новых квартир от ГК «КВС»

ГК «КВС»

11 марта начался старт продаж квартир 2 очереди 7 жилой группы в микрорайоне «Новое Сертолово». Срок сдачи объекта IV квартал 2021 года.

На квартиры действуют интересные предложения по оплате от застройщика, а также ипотечные программы от банков-партнеров. Первых покупателей ждут приятные цены. Спешите, количество квартир ограничено!

ЖК «Новое Сертолово» – объект комплексного освоения территории ГК «КВС». Несколько очередей строительства уже сданы, работает детский сад. В микрорайоне открыты магазины, кафе, рестораны и другие сервисы, необходимые для жителей комплекса. Для комфортного отдыха жителей ГК «КВС» организовала экотропу, по которой приятно прогуливаться и зимой, и летом.

Специалисты отдела продаж ГК «КВС» помогут выбрать квартиру в ЖК «Новое Сертолово», определиться с наиболее подходящей формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)