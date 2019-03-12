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ЖКХ
12.03.2019 14:25
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После заявлений главы ФАС про переплаты россиян за услуги ЖКХ тарифную политику регионов оценит «федеральный тарифный светофор»

Федеральная антимонопольная служба впредь будет разделять в структуре тарифов «операционную составляющую», связанную с текущей деятельностью и предоставлением самого ресурса, например воды или тепла, и «инвестиционную», к которой относятся амортизация, налоги и иные мероприятия по инвестиционной программе.

«Внедрение «эталонных» затрат уравняет действующую тарифную дискриминацию. Это кардинальное изменение принципов и подходов в тарифном регулировании. В зависимости от технических, географических параметров планируется устанавливать единый эталонный уровень затрат на федеральном уровне власти. Это будет являться первой частью тарифа. Вторую часть тарифа планируется устанавливать на региональном уровне с учетом необходимости вложения инвестиций в целях сбалансирования итогового тарифа», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФАС подробности разработки федерального закона об основах государственного регулирования в сфере тарифов.

Антимонопольщики указали на то, что нарушения в сфере образования тарифов лучше предупреждать, чем бороться с ними постфактум. Для этого служба подготовила проект «Федеральный тарифный светофор». Он устроен таким образом, что региональные органы власти не смогут принять решение, если оно не соответствует нормам законодательства, и в «светофоре» оно будет помечено «красным». Это будет означать отмену решения в автоматическом режиме. «Желтый свет» будет обозначать, что в решении есть отклонения, которые необходимо устранить, а «зеленый» – тарифное решение соответствует всем нормам закона.

«Основная задача – унификация тарифного регулирования. Сегодня более 150 нормативных актов определяют правила, по которым происходит регулирование тарифов. Зачастую эти акты непрозрачны, непонятны, противоречат друг другу и вызывают двоякую трактовку той или иной нормы. В связи с этим принимаемые тарифные решения могут отличаться между собой в десятки раз даже в одной сфере тарифного регулирования. На сегодняшний день правила регулирования водоснабжения могут отличаться от правил регулирования теплоснабжения, хотя сами по себе данные сферы должны регулироваться по одинаковым правилам. Отраслевая специфика потеряна не будет», – объяснила «Фонтанке» начальник управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина.

Накануне глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в России потребители по большинству позиций коммунальных услуг переплачивают больше 100% их себестоимости. В качестве причин такого положения вещей чиновник указал коррупциогенные факторы.

«Когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию и так далее», – посетовал Артемьев.

«Фонтанка» рассказывает, какими способами управляющие компании собирают с многоквартирных домов больше, чем им фактически должны жители, и даёт совет построения защиты от неправомерных действий поставщиков услуг.

 

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