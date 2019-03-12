Водитель «Дэу» собрал препятствие и два авто на Малоохтинском

В Красногвардейском районе Петербурга утром 12 марта столкнулись три машины. Две из них оказались серьезно повреждены, но обошлось без тяжелых последствий.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась в 8:10 на Малоохтинском проспекте, в районе перекрестка с Таллинской улицей. По предварительным данным, 32-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo, наехал на препятствие, после чего задел два автомобиля. В результате водитель «Дэу» был госпитализирован с травмой лица.

На фото с места ДТП видно, что «Дэу Матиз» получил серьезные повреждения передней части. Также сильно поврежден еще один автомобиль.

По факту произошедшего в ГИБДД ведется проверка.