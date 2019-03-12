Щитом, который отправил в кому полицейского, займётся Следственный комитет. В торговом комплексе не могут найти владельца конструкции

Дело о падении рекламного щита рядом со станцией метро «Проспект Просвещения» и причинении тяжкого вреда здоровью передано в ГСУ Следственного комитета по Петербургу. Об этом 12 марта сообщает сайт ведомства.

По материалам дела, днём 9 марта порывистый ветер поднял с крыши ТК «Стройдвор» на проспекте Энгельса, 138/1, рекламный щит. Приземлилась конструкция на головы прохожих, пострадали двое мужчин, один из которых оказался сотрудником патрульно-постовой службы – после удара он впал в кому.

предоставлено Максимилианом Лапиным

предоставлено Максимилианом Лапиным

Руководство торгового комплекса до сих пор не может разобраться, чей щит остался на крыше после демонтажа. Это «Фонтанке» подтвердил директор по развитию сети ТК «Стройдвор» Валерий Тютюнник.

В качестве одного из предполагаемых владельцев конструкции рассматривался магазин «Розовый кролик». Основатель сети Максимилиан Лапин опроверг эту информацию, показав примеры своих вывесок. Также он направил в редакцию фото, на которых видно, что упавшая конструкция для размещения рекламы чистая и подозрительно похожа на точно такой же щит, размещённый на фасаде комплекса. По старым снимкам удалось установить, что рекламная площадь вполне может быть второй частью той, что осталась на стене. Таким образом, информация о падении железа с крыши вызывает сомнения.

предоставлено Максимилианом Лапиным

Сеть комплексов «Стройдвор» принадлежит петербургскому ООО «Торговый ряд». Компания зарегистрирована в 2010 году, бенефициаром и гендиректором в СПАРК указана предпринимательница Татьяна Фомина. Доходы за 2017 год составили 38 млн рублей, расходы – почти столько же.

Летом 2018-го комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации привлекал фирму за размещение незаконной рекламы, взыскав через Арбитражный суд расходы на ее демонтаж.

На сегодняшний день «Стройдвор» объединяет в свою сеть четыре торговых комплекса, расположенных в разных районах города.