Невский проспект остался без умного табло. Скоро уедет и не менее умная остановка
С «умной» остановки общественного транспорта напротив Гостиного двора на Невском проспекте демонтировали жидкокристаллическое информационное табло. Ранее стало известно, что проект сворачивается окончательно.
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Оборудование снимал сам производитель, компания «Синертэк». Пока оно поедет на склад. Как отметили в компании, демонтировать придется и остальные табло, которые в городе ставили с 2014 года.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что и сам остановочный павильон, оборудованный удлиненной скамейкой, системой видеослежения, электронным информационным табло, восемью портами для подзарядки мобильных устройств и бесплатным wi-fi, съезжает в марте с Невского проспекта. Инвестор вложил в этот проект 5 млн рублей, однако распространить опыт на весь город, несмотря на программу, не позволили правила торгов по размещению павильонов как рекламных конструкций.
Справка:
В качестве пилотного проекта «умная» остановка появилась на Невском проспекте после форума Smart Transport в мае 2016 года, получив одобрение городской администрации. Предполагалось, что к чемпионату мира по футболу появится сотня таких остановок, но с реализацией чиновники не справились.