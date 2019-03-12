Невский проспект остался без умного табло. Скоро уедет и не менее умная остановка

С «умной» остановки общественного транспорта напротив Гостиного двора на Невском проспекте демонтировали жидкокристаллическое информационное табло. Ранее стало известно, что проект сворачивается окончательно.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Оборудование снимал сам производитель, компания «Синертэк». Пока оно поедет на склад. Как отметили в компании, демонтировать придется и остальные табло, которые в городе ставили с 2014 года.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что и сам остановочный павильон, оборудованный удлиненной скамейкой, системой видеослежения, электронным информационным табло, восемью портами для подзарядки мобильных устройств и бесплатным wi-fi, съезжает в марте с Невского проспекта. Инвестор вложил в этот проект 5 млн рублей, однако распространить опыт на весь город, несмотря на программу, не позволили правила торгов по размещению павильонов как рекламных конструкций.