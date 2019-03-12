Спикер парламента Чечни объявил кровную месть блогеру. В Кремле заявили, что «в правовом поле такого понятия нет»

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов в видеообращении через Instagram объявил своим врагом блогера Тумсо Абдурахманова. Его возмутили высказывания о бывшем главе республики Ахмате Кадырове.

Как передает 12 марта «Русская служба BBC», видеообращение уже недоступно в соцсети, однако его копию выложил в своем телеграм-канале сам Абдурахманов. Спикер чеченского парламента, которого называют в СМИ «правой рукой Кадырова», говорит, что объявляет кровную месть блогеру. Ранее Абдурахманов выложил запись своего разговора с публицистом Максимом Шевченко, в котором назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова «предателем чеченского народа».

«Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья – ты знаешь, кто мои братья – официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть», – такой ответ последовал от Магомеда Даудова (в оригинале на чеченском языке).

При этом Даудов подчеркнул, что убивать блогера не собирается.

«Уладим это как надо, по мусульманским законам уладим. Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим. Отныне когда будешь ложиться спать, убедись, что закрыл дверь на ключ. Убедись, что она закрыта на крючок. Когда выйдешь на улицу, оглядывайся по сторонам. Если внезапно сзади получишь пинок, имей в виду, что это не случайность», – заявил спикер парламента Чечни.

Тумсо Абдурахманов заявил «Русской служба BBC», что считает угрозу реальной и собирается усилить меры безопасности. Сейчас он находится в Польше, однако ему угрожает депортация.

В Кремле уже прокомментировали конфликт. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что ему о подобном заявлении главы парламента Чечни неизвестно.