Волонтеры за 4 дня отремонтировали квартиру для детей глухой матери из Петербурга. Теперь их могут отдать бабушке

Десять волонтеров и рабочих трудились все праздники, чтобы привести в порядок квартиру для детей Олеси Уткиной, глухой мамы из Петербурга, у которой пятилетнюю Дашу и двухлетнего Кирилла забрали в детдома. Их опекуном хочет стать бабушка, но состояние её жилплощади в Агалатово не устроило органы опеки.

– Полностью обновили всю кухню — сняли все покрытие со стен, потолка, зашпаклевали, поклеили, покрасили. В туалете все стены и потолок обновили. Во всех комнатах удалили следы протечек от соседей. Привезли стационарную кроватку для Кирилла. Сделали все за 4 дня. Нас было 10 человек. Получилось чистенько, свежо, надеюсь, опеку это устроит, – рассказала «Фонтанке» 12 марта президент Северо-Западной ассоциации приёмных родителей «Ребёнок дома» Мария Эрмель.

Специалист опеки должен в ближайшее время осмотреть обновленную жилплощадь. Накануне суд по лишению Олеси родительских прав перенесли на 1 апреля из-за болезни судьи.

«Фонтанка» подробно рассказывала, как 34-летняя молодая мама, инвалид по слуху, лишилась детей. Предвестником беды стал конфликт с соседкой по коммуналке. Она заявила, что родительница была пьяна, а дети предоставлены самим себе. Органам опеки, которые уже несколько лет имели вопросы к семье, этого хватило, чтобы одним днем вывезти малышей из дома. Теперь Олеся может вовсе лишиться родительских прав. А информацию о ее детях уже выложили в базу данных детей-сирот для усыновления. И на них уже появились претенденты.