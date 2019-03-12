Выселить нужно, но не сейчас. Комитет Совфеда по соцполитике не поддержал закон о хостелах

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал парламенту отклонить законопроект о тотальном запрете гостиничных услуг в жилом фонде. Об этом 12 марта заявил глава комитета Валерий Рязанский.

По его словам, бизнесу не хватит десяти дней после опубликования закона и до его вступления в силу, чтобы адаптироваться к новым условиям. Сенатор считает, что безболезненно подстроиться к новым правилам хостельеры смогут только к концу года, сейчас же запрещать мини-отели преждевременно.

«Мы поддерживаем законопроект концептуально, но документ необходимо отклонить, чтобы увеличить срок переходного периода до вступления постановления в силу», – приводит слова Рязанского «Коммерсантъ».

Между тем забракованный комитетом по соцполитике законопроект поддержал профильный комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Его председатель Олег Мельниченко заявил, что новый регламент защитит жителей многоквартирных домов.

Законопроект Галины Хованской прошёл третье чтение 6 марта. За запрет мини-отелей в жилых домах проголосовали 405 депутатов, воздержался один. Верхняя палата парламента рассмотрит законопроект 13 марта.

«Фонтанка» писала о том, как болезненный для бизнеса закон отразится на петербургских хостельерах и на стоимости номеров в гостиницах.