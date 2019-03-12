В Петербурге может появиться консульство Австрии. Об этом заявила канцлер страны на встрече с Лавровым

Австрийский МИД принял решение о расширении количества дипломатических миссий в России. В Санкт-Петербурге появится консульство, а в Новосибирске начнет работу почетное консульство.

«Мы расширяем сеть консульских учреждений. Ждем согласования с российской стороны», – объявила 12 марта министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время своего визита в Россию.

В австрийском посольстве в Москве «Фонтанке» не смогли уточнить подробности открытия дипмиссии в Петербурге, в частности, где будет располагаться консульство.

Напомним, что сегодня, 12 марта, глава МИД Австрии Карин Кнайсль проводит переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Сочи. Ожидается, что по итогу встречи будет подписано совместное заявление о диалоге между гражданским обществом двух стран.