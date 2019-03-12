«Цифровые права» россиян прописали отдельным законом. Завещаний он пока не касается

Государственная дума в окончательном, третьем чтении приняла закон, который вводит в Гражданский кодекс понятие «цифровые права». Об этом сообщается 12 марта на сайте Госдумы.

Закон уравнивает классическую письменную форму сделки к выражению лицом своей воли с помощью электронных или других аналогичных технических средств. В частности, легализуется голосование с помощью электронных устройств «на собраниях, на которых решение принимается посредством заочного голосования».

«Требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю», – сообщает сайт Госдумы.

Уточняется, что новые правила не распространяются на составление завещаний.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что закон о «цифровых правах» формирует основу для развития цифровой экономики.

«Это новая сфера для нашего права, потому для нас важно закрепить базовые понятия. Новые технологии активно внедряются в экономическую жизнь, как в нашей стране, так и за рубежом, но вопросы юридической защиты оставались неурегулированными. После принятия закона граждане и юрлица получат дополнительные гарантии, позволяющие более активно участвовать в развитии экономики будущего», – цитирует сайт парламента своего председателя.

После одобрения Советом Федерации и подписи президента закон должен вступить в силу с 1 октября 2019 года.