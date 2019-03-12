Полиция отчиталась об урожае на овощебазе: из 900 проверенных мигрантов почти треть имеет проблемы с законом

Полиция Петербурга проверила около тысячи мигрантов на Софийской овощебазе в ходе масштабного рейда накануне. О результатах 12 марта отчитались в ГУ МВД по городу и Ленобласти. Как выяснилось, треть иностранных работников имеет проблемы с документами.

Сотрудники правоохранительных органов собрали богатый «урожай» на овощебазе, выявив 284 нарушения в сфере миграции после проверки 900 человек. По статье о нарушении правил въезда или проживания привлечён 251 человек, ещё 12 незаконно трудились на территории РФ. В отношении 11 граждан составлены протоколы по статье о несоблюдении ограничений на осуществление отдельных видов деятельности для иностранцев. Девять ответят за ложные сведения при постановке на учёт. Ещё один человек привлечён за уклонение от исполнения административки. Многие документы вызвали у полиции сомнения, теперь бумаги проверяют на подлинность.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти отметили, что большинство нарушителей – гости из стран ближнего зарубежья.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов наведались на овощебазу 11 марта, около одиннадцати утра. Обратно они уезжали с полными ПАЗиками мигрантов. В Москве прошли аналогичные рейды в Люблино и на оптовом рынке «Садовод».