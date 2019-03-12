Жилые комплексы Glorax Development примут участие в премии «Рекорды рынка недвижимости»

Glorax Development

Проекты компании Glorax Development примут участие в Х юбилейной премии «Рекорды рынка недвижимости».

В номинацию «Жилой комплекс премиум-класса №1» заявлен клубный дом Grand House, который располагается в 400-х метрах от Невского проспекта. Дом отличают роскошные холлы, квартиры с террасами на верхних этажах, подземный паркинг и собственная коммерческая инфраструктура. На звание «Семейного объекта» претендует жилой комплекс «Английская миля» на Петергофском шоссе. В номинациях «Выбор покупателя» и «Региональный объект №1» участвует масштабный проект редевелопмента исторического центра Санкт-Петербурга под названием Ligovsky City. Жилые кварталы на Лиговском проспекте объединены общей идеей создания «города в городе», где для жителей предусмотрена вся необходимая инфраструктура для жизни, работы, спорта и отдыха.

Жилой комплекс бизнес-класса Golden City на намывных территориях Васильевского острова в этом году стал рекордсменом по количеству номинаций – он претендует на звание «Хит продаж», «Архитектурное решение» и «Региональный объект №1». Уникальная архитектура, панорамные виды на Финский залив, благоустроенная территория и богатая коммерческая инфраструктура делают Golden City центром притяжения и новым символом Санкт-Петербурга. Кроме того, компания будет бороться за звание «Девелопер №1», а в номинации «Персона года» представлен Дмитрий Коновалов, управляющий партнёр Glorax Development.

«Рекорды рынка недвижимости» – престижная награда, которая вручается за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости. Определение победителей премии проходит в три этапа: по итогам открытого народного голосования определяется шорт-лист претендентов, из которого жюри составляет окончательный список номинантов. Победителей определяет голосование профессионалов рынка недвижимости, которое проводится непосредственно в день церемонии. Объявление результатов и награждение победителей этого года состоится 6 июня в Москве.

По итогам участия в конкурсе 2018 года Glorax Development стала победителем в двух номинациях: компания была названа «Девелопером №1», а Ligovsky City стал лучшим в номинации «Региональный объект №1».

Все жилые комплексы компании отличаются высоким качеством строительства, яркой авторской архитектурой и продуманной функциональностью. Они ежегодно становятся победителями международных и российских отраслевых премий, что подтверждает качественную проработку проектов и соответствие мировым стандартам строительства.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Grand House - застройщик ООО "БИЗАНТ", проектная декларация на сайте http://grandh.ru/documents

ЖК «Английская миля» – застройщик ООО "БАЛТПРОДКОМ", проектная декларация на сайте http://en-mile.ru/documents

ЖК Ligovsky City (первый квартал) – застройщик ООО «Музей техники», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Ligovsky City (второй квартал) – застройщик ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents