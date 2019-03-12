Главный синоптик Петербурга: Потеплеет к выходным, но устойчивого перехода на хорошую погоду пока не видно

С середины марта в Петербурге будет преобладать плюсовая температура. Но настоящее весеннее тепло стоит ждать в городе к концу месяца. Об этом «Фонтанке» рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов 12 марта.

«Устойчивого перехода на хорошую погоду пока не видно. Скорее всего, это будет третья декада марта. Там уже температура может быть к десяти градусам», — отметил Колесов.

Согласно прогнозу Гидрометеоцентра России, в Петербурге ожидается потепление к концу рабочей недели. В пятницу, 15 марта, воздух прогреется до 5 градусов, а в воскресенье столбик термометра поднимется до 8 градусов. Ночью в выходные дни также сохранится плюсовая температура.