Песков: Отказ американцев от участия в ПМЭФ не приведет к снижению активности инвесторов
В Кремле уже знают, что представители американского бизнеса и посол США могут проигнорировать запланированный на 6–8 июня Международный экономический форум в Петербурге из-за ситуации вокруг компании Baring Vostok и задержания бизнесмена Майкла Калви. Об этом 12 марта пишет ТАСС.
«Мы, действительно, знаем, что через различные бизнес-ассоциации и организации представители бизнеса, не только американского, но и из других стран, высказывали свои опасения в связи с делом Майкла Калви <…>. Каждый раз мы заверяем наших торгово-экономических партнеров в том, что РФ была, есть и остается приверженной основной цели — созданию максимально комфортных условий для иностранного бизнеса и для иностранных инвесторов в нашей стране. Эта позиция, в том числе заявленная президентом России, незыблема, она остается абсолютно без изменений», – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
По его словам, слухи о возможном бойкоте экономических форумов в России появляются не в первый раз. «До сих пор все такие сообщения не находили своего подтверждения», – заверил Песков.
Он также напомнил, что каждый раз иностранцы проявляют «большой интерес» к подобного рода событиям на территории России. «Мы рассчитываем на такую же активность и в этом году», – указал пресс-секретарь Путина.
Ранее деловая газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что посол США Джон Хантсман и представители американского бизнеса решили отказаться от участия в ПМЭФ из-за дела Калви. В посольстве США в Москве «Фонтанке» не смогли оперативно прокомментировать, приедет ли глава дипмиссии на петербургский форум.
Справка:
Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.
Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру, Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.
Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в РФ было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.