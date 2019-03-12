Песков: Отказ американцев от участия в ПМЭФ не приведет к снижению активности инвесторов

В Кремле уже знают, что представители американского бизнеса и посол США могут проигнорировать запланированный на 6–8 июня Международный экономический форум в Петербурге из-за ситуации вокруг компании Baring Vostok и задержания бизнесмена Майкла Калви. Об этом 12 марта пишет ТАСС.

«Мы, действительно, знаем, что через различные бизнес-ассоциации и организации представители бизнеса, не только американского, но и из других стран, высказывали свои опасения в связи с делом Майкла Калви <…>. Каждый раз мы заверяем наших торгово-экономических партнеров в том, что РФ была, есть и остается приверженной основной цели — созданию максимально комфортных условий для иностранного бизнеса и для иностранных инвесторов в нашей стране. Эта позиция, в том числе заявленная президентом России, незыблема, она остается абсолютно без изменений», – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, слухи о возможном бойкоте экономических форумов в России появляются не в первый раз. «До сих пор все такие сообщения не находили своего подтверждения», – заверил Песков.

Он также напомнил, что каждый раз иностранцы проявляют «большой интерес» к подобного рода событиям на территории России. «Мы рассчитываем на такую же активность и в этом году», – указал пресс-секретарь Путина.

Ранее деловая газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что посол США Джон Хантсман и представители американского бизнеса решили отказаться от участия в ПМЭФ из-за дела Калви. В посольстве США в Москве «Фонтанке» не смогли оперативно прокомментировать, приедет ли глава дипмиссии на петербургский форум.