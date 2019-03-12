Фонд кино через суд требует с компании Enjoy Movies почти 112,9 млн рублей

Фонд кино подал иск к кинокомпании Enjoy Movies на 112,9 миллиона рублей, сообщает агентство «Москва» 12 марта. Судя по картотеке Арбитражного суда, заявление зарегистрировано неделю назад, дата первого заседания не назначена.

За что выставлен счёт, не уточняется. Однако ранее Фонд кино опубликовал список из 24 должников, которые не вернули государственные субсидии и не смогут претендовать на дальнейшую поддержку. Крупнейшим оказалась Enjoy Movies. Студия не вернула 90 миллионов, выделенных из бюджета на сказку «Аладдин» ещё в 2016 году. Вместе с процентами и госпошлиной на 12 февраля этого года долг составлял 112,7 миллиона рублей. Фильм на экраны так и не вышел.

Enjoy Movies основана в 2010 году братьями Гевондом и Сариком Андреасянами и продюсером Георгием Малковым. Кинокомпания испытывала трудности последние два года, и в 2017 году намеревалась объявить себя банкротом, но позже вышла из процедуры, пишет агентство «Москва». Летом 2017 года Фонд кино через суд пытался взыскать почти 51 миллион рублей, выделенных на фильм «Защитники». Через год фонд сообщил, что получил деньги.