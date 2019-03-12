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12.03.2019 12:30
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Как стать лидером BIM-технологий в строительстве: опыт Группы "Эталон"

Ижиниринговая компания "Научно-технический центр «Эталон» (входит в Группу «Эталон») четвертый раз назван "BIM-лидером" по оценке независимых экспертов и членов клуба BIM-лидеров России.

Как стать лидером BIM-технологий в строительстве: опыт Группы "Эталон"

ГК «Эталон»

Статус BIM (Building Information Modeling, информационное моделирование зданий) -лидера получают признанные профессиональным сообществом компании и личности за передовые достижения в области применения BIM-технологии. Деятельность НТЦ «Эталон» в области контроля и управления строительными проектами основана на практическом глубинном использовании информационных моделей в своих инвестиционно-строительных проектах.

Проектирование и строительство жилых комплексов Группы «Эталон» c использованием BIM началось еще в 2012 году.

– Мы объединили наши компетенции по строительному контролю с BIM- технологией в строительстве, чтобы воплотить концепцию нового отечественного инжиниринга, – пояснил Арсентий Сидоров, генеральный директор НТЦ «Эталон». -Технология BIM -это новый подход в управлении проектами строительства с применением трехмерных цифровых информационных моделей, авторами которых выступают проектировщики. Во-первых, технология BIM  - это инструмент наглядного понимания проекта. И, во-вторых, это технология налаживает "мостик" между участниками строительного процесса. Модель содержит всю проектную документацию в формате 2D, а также необходимую информацию для будущего этапа строительства.

Как пояснил эксперт, на этапе планирования технология позволяет автоматизировать процессы выгрузки, также с помощью BIM-технологии формируется виртуальный календарный генеральный план. За счет технологии на этом этапе можно быстро получить аналитику по загрузке и использованию ресурсов, вероятности и вариативности реализации с точки зрения затрат и последовательности работ в зависимости от климата и прочих внешних факторов. На этапе строительства идет фактическая реализация проекта подрядчиками сопоставляется с планом, утвержденным между заказчиком и генподрядчиком. BIM-технологии позволяют анализировать фактическое отставание или опережение по определенным видам работ, давать отчеты и показывать динамику проекта его участникам. Кроме того, BIM-технологии позволяют контролировать уровень организации труда и промышленной безопасности. Например, сегодня в компании есть понятие индекса безопасности. С помощью BIM-технологии раз в две недели собирается информация о текущем состоянии дел на каждой стройплощадке с фотофиксацией нарушений, после чего над ошибками работают специалисты по охране труда.

Также технологии моделирования позволяют настроить логистику материалов и ресурсов для объектов со сложным месторасположением – например, при освоении территории в центре города, где нет возможности мобилизовать большие стройплощадки с обширными складами. 

После завершения разработки модели проектировщиком, ее передают заказчику.

По завершении строительства, когда в здание уже заселились жильцы, BIM технологии помогают управляющей компании оперативно контролировать техническое состояние оборудования. Модель содержит информацию о местоположении и технических показателях оборудования, что удобно для специалистов техслужбы.

Все объекты строительства Группы «Эталон» на сегодняшний день подлежат BIM-контролю – формируются еженедельные отчеты для менеджмента с план-фактным детальным анализом хода строительно-монтажных работ, а также контролируется уровень риска и индекс безопасности на стройплощадках двух столиц.

ГК «Эталон»
ГК «Эталон»

Можно сказать, что для игроков рынка BIM-технологии – это единый инструмент коммуникации на проекте, а их применение на всем жизненном цикле позволяет снижать общую себестоимость проекта. Для покупателя это однозначно преимущество – он получает свою квартиру в срок и высокое качество строительства.

При этом, если 3-5 лет тому назад приходилось с нуля обучать специалистов, подбирать программы обучения, зачастую участвовать в разработке таких курсов как внутри компании, так и совместно с высшими учебными заведениями учить магистрантов, переучивать строителей и проектировщиков, то за последние годы число «готовых» молодых специалистов значительно возросло. Научные BIM-очаги сегодня есть в различных частях нашей большой страны, – в Москве, Петербурге, Новосибирске и Томске.

Справка о BIM

Building Information Modeling (BIM) – информационное моделирование зданий и сооружений в 3D-формате. Этот инструмент позволяет создавать чертежи и отчеты, выполнять анализ проекта, моделировать график производства работ, формировать электронный паспорт объекта. BIM охватывает все этапы жизненного цикла сооружения: планирование, проектирование и анализ, составление рабочей документации, строительство, эксплуатация, ремонт и реконструкция.

Справка о ГК «Эталон»

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