Прокуратура выяснила, почему в Кемеровской области выпал черный снег

Рудничный районный суд Кемеровской области на 60 дней приостановил работу фабрики «Прокопьевская», занимающейся переработкой угля. Об этом 12 марта сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как установило надзорное ведомство, именно из-за этого завода в Прокопьевске в феврале появился черный снег — были превышены нормы выброса угольной пыли и сажи. В отношении фабрики возбуждено административное дело по статье 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Причем предприятие в Прокопьевске не единственное испытывает подобные проблемы. Еще одним источников выбросов стала обогатительная фабрика «Черкасовская». Из-за нее черный снег наблюдали жители Киселевска. В отношении предприятия составлен протокол по части 2 статьи 8.21 КоАП («Нарушение правил охраны атмосферного воздуха»). Материалы направлены в Росприроднадзор по Кемеровской области. Исполняющему обязанности главы ведомства по региону вынесено представление с требованием устранить все нарушения на предприятиях.

Отметим, ранее по фактам выпадения черного снега полиция возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»), однако подозреваемых по ним пока нет.