В Opel поделились планами на Россию. Акцент хотят сделать на кроссоверы и коммерческий транспорт

Компания Opel после возвращения на российский рынок намерена сосредоточиться в первую очередь на кроссоверах и коммерческих моделях на платформе PSA. Продажи автомобилей марки в России планируется возобновить в 2019 году.

Как 12 марта рассказали Autonews в руководстве бренда, часть моделей для российского рынка Opel будет собирать на мощностях предприятия PSMA в Калуге, остальные планируют ввозить из Европы. Первыми в российской продаже появятся кроссоверы Crossland X и Grandland X и коммерческий фургон Combo. Затем до рынка РФ могут добраться хэтчбек Corsa, компактвэн Zafira Life и минивэн Vivaro.

По словам главы группы PSA Карлоса Тавареса, Opel работает над переводом всех моделей в интеллектуальную собственность PSA. Полностью этот процесс должны закончить к 2024 году. Будет ли компания заключать специнвестконтракт с российским правительством для производства автомобилей Opel в Калуге, Таварес не уточнил.

«Сейчас в России обслуживается около 500 тысяч автомобилей Opel. Это означает, что у сервисных центров есть работа. Наша основная задача сейчас — это воссоздание дилерской сети: дистрибьюторы должны сфокусироваться на продаже автомобилей и сделать марку прибыльной. Именно этим мы и занимаемся сейчас — заново отстраиваем дилерскую сеть и выбираем партнеров», – пояснил Таварес.

Opel ушел из России в 2015 году. Петербургский завод General Motors, на котором собирали в том числе автомобили Opel Astra, был законсервирован. По словам гендиректора Opel Group Карла Томаса Нойманна, резкое сокращение присутствия GM в России потребовало около 600 миллионов долларов.

В 2017 году Opel был продан группе Peugeot Citroen, но завод в Шушарах не входил в структуру Opel Automobile GmbH, поэтому остался в собственности GM. Осенью 2018 года стало известно, что предприятие может купить белорусский автоконцерн «Юнисон», а в январе 2019 года соответствующее ходатайство было одобрено ФАС России.