Следы снегоуборочного саботажа ищут в Смольном. В комитет благоустройства пришли полиция и антимонопольщики

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы и экономическая полиция начали проверку комитета благоустройства. У чиновников затребована документация по уборке снега.

О начавшейся утром 12 марта проверке «Фонтанке» сообщили в пресс-службе УФАС. Кроме профильного комитета Смольного, расположенного на Караванной улице, антимонопольщики и полицейские пришли в офисы шести дорожных предприятий Петербурга — ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», АО «Автопарк №7 Спецтранс», ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное». Они целиком копируют документы, связанные со снегоуборкой, и изучают фактическое количество техники, которой располагают дорожники.

На прошлой неделе, 7 марта, проверка прошла в Центре комплексного благоустройства, подведомственного комитету благоустройства. Активность Смольного, УФАС и полиции связана с предположением, что петербургские дорожники саботировали уборку снега зимой.