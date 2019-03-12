Финская железнодорожная компания VR закажет 60 дизельных локомотивов на 200 млн евро

Крупное обновление своего парка финский железнодорожный оператор VR запланировал к 2025 году.

Как сообщается на сайте госкомпании, перевозчик заказал 60 дизельных локомотивов для грузовых составов у швейцарского производителя Stadler. Сумма закупки составляет 200 млн евро.

Вагоны будут тестировать в 2021 году. Основное внимание будет уделено их способности функционировать в зимних условиях, при морозе до -40 градусов Цельсия. В качестве топлива на не подключённых к электричеству участках путей будет использоваться биодизель, а для тяги небольшого состава поезда можно использовать только один мотор вместо двух.

Первые локомотивы введут в эксплуатацию в 2022-м. Постепенно они заменят те, что используются с 60-80-х годов прошлого века. Контракт подразумевает возможность дополнительной закупки ещё 100 локомотивов, но это во многом зависит от уровня покрытия путей электросетями в будущем.

У VR уже есть опыт сотрудничества со Stadler. Ранее швейцарская компания поставила в столичный регион свои электропоезда.

В феврале VR заявил об открытии дочерней компании в России, которая будет заниматься железнодорожными перевозками древесины, и закупке 300 вагонов.