Выборгский район Петербурга вырастет – Парголово расстроят на 50 гектаров

В ближайшие годы поселок Парголово прирастет территорией в 50 гектаров: в юго-восточной его части появится новый жилой квартал. Земельный участок на юго-востоке поселка, между улицей Первого Мая, Михайловской дорогой и Тихоокеанской улицей осваивает СК «Дальпитерстрой». За десять лет здесь уже ввели в эксплуатацию 16 многоквартирных домов, поликлинику, детский сад, котельную, храм и спортивный центр, школу.

Как сообщает пресс-служба девелопера 12 марта, благодаря тому, что Парголово – это бывшие совхозные земли рядом с лесополосой, локацию можно счесть перспективной и экологически чистой. Поскольку сегодня обширную территорию занимают коттеджи, основная идея будущей застройки – избежать диссонанса между высотками и малоэтажной застройкой.

Над планировкой нового микрорайона работает архитектурная мастерская «Б2», авторы трех крупных градостроительных проектов: Славянки и Новой Ижоры в Шушарах и еще одного в Подмосковье.

– Застройка не будет слишком плотной, – рассказал руководитель архитектурной компании «Б2» Феликс Буянов. – В центре квартала расположится малоэтажная застройка, вокруг нее – группы жилых домов. В проекте предусмотрены большие открытые пространства, внутренний бульвар, пешеходная улица. Таким образом, не будет ощущения замкнутости и тесноты, а создастся впечатление плавного перетекания из одного пространства в другое.

Впереди у застройщика и архитекторов еще несколько этапов согласования. Работу над проектом планировки квартала планируется закончить до конца текущего года.