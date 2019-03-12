На Петроградской стреляли из-за любви. После дуэли один угодил в больницу, второй — в полицию

Утренняя стрельба на Петроградской стороне в Петербурге оказалась поединком за сердце дамы. Бой начался по-честному с кулаков, а завершился стрельбой, ведь в любви, как и на войне, все средства хороши.

Как стало известно «Фонтанке», около девяти утра 12 марта у второго дома по улице Пионерской повстречались два соперника. Общение они начали по-мужски молчаливо. Тот, кто оказался менее проворным, пропустил пару кулаков по лицу и начал искать подмогу на земле. Пока он высматривал, чем бы ударить оппонента, тот решил завершить бой досрочно и выстрелил из травматического пистолета.

Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу. Полученное им ранение не настолько болезненно, как разбитое любовью сердце. Со стрелком разговаривает полиция в отделении.