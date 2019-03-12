Росавиация запросила у Boeing рекомендации по эксплуатации разбившейся в Эфиопии модели лайнера. В России их использует только S7
Федеральное агентство воздушного транспорта РФ обратилось в российское представительство американского производителя авиационной техники и Федеральную авиационную администрацию США для того, чтобы получить «рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing 737-8 МАХ». Об этом Росавиация 12 марта сообщила на своем сайте.
Ведомство напомнило, что в США выпустили специальную информацию о безопасной эксплуатации самолетов семейства Boeing 737 MAX. В ней говорится: несмотря на трагедии с этим лайнером 10 марта 2019 года и 29 октября 2018-го, выводы делать рано – расследования не завершены.
«Росавиация продолжает анализировать поступающую из различных организаций и источников информацию об обстоятельствах авиационного происшествия», – резюмировали чиновники.
В России самолеты Boeing 737 Max 8 есть только во флоте авиаперевозчика S7. В пресс-службе компании «Фонтанке» заявили, что от их эксплуатации пока отказываться не собираются, хотя и «внимательно следят за расследованием» трагедии в эфиопской столице. В ответ на запрос Росавиации S7 также рассказала, что с экипажами Boeing проводятся «дополнительные технические брифинги и тренировки на тренажёре по особенностям работы систем автоматического ограничения скорости полёта и защиты от сваливания».
Справка:
Boeing 737 MAX 8 рухнул утром 10 марта спустя 6 минут после вылета из столицы Эфиопии, города Аддис-Абеба. Он направлялся в Найроби. На борту было 149 пассажиров, из которых трое – россияне, а также восемь членов экипажа. После трагедии от использования этой модели лайнера стали отказываться по всему миру. Африканская компания заменила Boeing 737 MAX 8 на Boeing 737-800 на единственном российском рейсе Москва – Аддис-Абеба. Кроме того, Boeing перенес презентацию нового лайнера.
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