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12.03.2019 12:27
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Прокуратура нашла нарушения у «Пассажиравтотранса»: автобусы выходили на маршрут неисправными

Прокуратура Кировского района Петербурга внесла представление руководителю СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Сотрудники ведомства нашли нарушения требований безопасности пассажиров. Предприятие отчиталось об их устранении.

Как сообщает 12 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга, после информации ГИБДД о том, что участились случаи привлечения к административной ответственности водителей компаний-перевозчиков, сотрудники районного надзорного ведомства проверили, как предприятия, занимающиеся перевозкой пассажиров на коммерческих маршрутах, соблюдают требования закона.

В ходе проверки СПб ГУП «Пассажиравтотранс» выяснилось, что водители предприятия возят пассажиров на автобусах с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. Эти неполадки должны выявлять и устранять при осмотре транспорта перед выпуском на линию, однако его не проводили должным образом.

«Непроведение осмотра транспорта перед выпуском на линию влечет за собой рост ДТП и возможное травмирование пассажиров», – отмечают в прокуратуре.

По итогам проверки прокуратура Кировского района внесла представление в адрес руководителя СПб ГУП «Пассажиравтотранс» с требованием устранить нарушения и «поставила вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности».

Выявленные нарушения были устранены, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия. «Контроль технического состояния подвижного состава был и остается обязательным условием для выхода автобуса в рейс», – подчеркивается в комментарии.

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