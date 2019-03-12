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ФСБ: Математика впечатляет. Пенсионеры Петербурга переписали 100 квартир на коммерческую организацию

«Фонтанка» узнала о масштабе дела в отношении руководителей «Фонда социальной защиты пенсионеров» в Петербурге. Сто пенсионеров переписали свою недвижимость на трех физических лиц. В собственности же у подозреваемых под 200 квартир и комнат.

По информации «Фонтанки», в уголовном деле по мошенничеству в особо крупном размере, возбужденном Следственным комитетом Петербурга, потерпевшими уже признаны семеро пенсионеров. Утром 12 марта оперативники «мошеннического» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД начали проведение 15 обысков.

Как уже сообщила «Фонтанка», все потерпевшие продали свои квартиры руководителям ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров» взамен на проживание в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Дом ветеранов войны и труда №1» в Павловске (структура комитета по социальной политике Смольного).

По данным нашего издания, обыски идут не только в помещении самого фонда, но и в квартире, где живут его руководители – Анастасия Королева и Алексей Фомин.

Как стало известно «Фонтанке», оперативники Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти предоставили коллегам из уголовного розыска результаты своей проверки по учетам Росреестра. Они проанализировали всех пенсионеров, находящихся в Доме ветеранов войны и труда №1. Как подтвердили журналисту в ведомстве, «математика впечатляет».

Так, в Доме ветеранов сегодня находится 100 пожилых людей, которые продали свои квартиры и комнаты трем физическим лицам. Это глава коммерческого «Фонда социальной защиты пенсионеров» Королева, фактический руководитель фонда, ее гражданский муж – Фомин и мать Фомина.

Также «Фонтанка» узнала, что этой сотней квартир активы глав фонда не ограничиваются. В оперативных материалах Управления уголовного розыска имеются данные, что в общей сложности трое петербуржцев имеют в собственности 190 квартир.

«Это нам изучать на будущее. Сегодня точно не до этого. Сейчас разбираемся с ролью в этой истории директора Дома ветеранов и нотариусов», – прокомментировали нашему изданию в Следственном комитете города.

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