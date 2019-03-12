Российским предпенсионерам сохранили право на алименты по нетрудоспособности

Закон об алиментах для нетрудоспособных предпенсионеров приняла на пленарном заседании 12 марта Госдума РФ. Документ утвержден в третьем, окончательном чтении.

Как сообщает сайт нижней палаты парламента, закон вносит поправки в статью 169 Семейного кодекса РФ. Он дает право женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 получать алименты по нетрудоспособности. Возрастную планку сохранили, несмотря на то, что пенсионный возраст в стране подняли.

«Алиментополучатели – это те категории лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста или состояния здоровья, – отметил ранее автор закона депутат Павел Крашенинников. – Так, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них».

Также право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Имеют право на алименты и нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха.

Напомним, закон о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года был подписан президентом Владимиром Путиным в октябре 2018-го. Вместе с этим документом власти приняли ряд норм для смягчения ситуации — для тех, кто находится в предпенсионном возрасте. Например, работодателей теперь будут наказывать за увольнение этой категории сотрудников.